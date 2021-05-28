Шесть человек умерли от коронавируса в Мордовии

Оперативный штаб Мордовии сообщил о новых случаях коронавируса. За минувшие сутки он выявлен у 163 человек. Еще 122 пациента выписаны.

Шесть человек, к сожалению, не смогли справиться с болезнью. Поясняется, что скончались две женщины и четыре мужчины в возрасте от 53 до 73 лет.

По данным на 18 ноября 1768 человек находятся на стационарном лечении, 4495 человек под наблюдением дома.

Всего за период пандемии в Мордовии зафиксировано 34727 случаев коронавируса. 28806 человек выздоровели. 822 человека умерли от коронавируса как основной причины.