Народные приметы на 19 ноября подскажут, будет ли грядущая зима снежной

Народные приметы на 19 ноября помогут определить, будет ли предстоящая зимняя пора отличаться обилием снега.

Поверья гласят, что наличие стабильного снежного покрова в девятнадцатый день последнего месяца осени сулит зиму, которая будет отличаться обилием снега.

Если же вечером 19 ноября на небе видны яркие звезды, в ближайшие дни будет наблюдаться холодная погода. В этом случае столбики термометров опустятся ниже нулевой отметки.

Реки, которые в этот день покрылись льдом, приметы называют верным признаком того, что следующий год порадует отличным урожаем.

В былые времена именно 19 ноября начиналась подготовка к зимней рыбалке.