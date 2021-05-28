Особенности правил игры в Техасский Холдем

Техасский Холдем по праву считается самой популярной в мире разновидностью покера. Предположительно он появился на Аляске. Но официально правила Холдема признали и утвердили в Техасе, поэтому закрепилось такое название.

Первый большой турнир по этим правилам провели в 1969 году, и с тех пор популярность игры только увеличивается.

Совместно с порталом про покер https://pokeronlinerus.com/pravila-pokera-tehasskij-holdem/ попробуем разобраться в тонкостях правил игры в Техасский Холедм.

Особенности дисциплины Техасский Холдем

За столом играют девять или десять человек. Каждый игрок становится дилером единожды за круг. Очень важный элемент — фишка дилера, она отмечает позицию того, кто ведет раздачу. Даже в оффлайн казино, где есть профессиональный крупье, эта фишка присутствует и передается по кругу.

Раздача происходит по часовой стрелке, начиная от баттона. Позиция раздающего самая выигрышная, так как он делает ставку или пасует последним. Перед началом раздачи двое игроков по левую руку от дилера делают блайнды, обязательные ставки вслепую. Затем участники получают по две закрытые карты, они называются карманными. Лучшим началом считаются два туза.

Далее идет предварительный раунд игры. Игроки повышают ставку, поддерживают ее или пасуют. Решение принимают по очереди, начиная от большого блайнда и далее по часовой стрелке.

Составление комбинаций в покере Техасский Холдем

После предварительной торговли на середину стола выкладывается три общие карты рубашкой вниз — это называется флоп. Их может использовать любой играющий для того, чтобы собирать свою комбинацию. Затем происходит второй круг торговли.

После этого раунда на стол выкладывается еще одна штука, терн, и повторяется процесс торговли. И наконец, пятая — ривер — и за ней следует заключительный раунд.

В конце круга каждый игрок может оперировать семью картами, но в составлении комбинации участвуют только пять. Старшинство такое: роял флеш, стрит флеш, каре, фулхаус, флеш, стрит, сет, две пары и пара. Старшая карта принимается в расчет, когда у соперников нет комбинаций или они одинаковые.

Определение победителя

После завершения финального круга торговли, весь расклад лежат на столе. Не всегда раздача доходит до шоудауна, иногда она заканчивается даже раньше флопа. Если никто не поддерживает ставку, раунд завершается.

Игроки открывают и показывают свои комбинации. Каждый может объединить свои две карманные карты с любыми из пяти общих для получения наивысшего по стоимости сочетания. Первым вскрывается тот, кто последним повысил ставку.

После определения победителя можно начинать новую раздачу.