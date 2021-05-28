Народные приметы на 20 ноября подскажут, грядет ли похолодание

Народные приметы на 20 ноября помогут определить, будет ли в ближайшее время иметь место похолодание.

Как гласят приметы, в скором времени снизится температура воздуха в том случае, если в двадцатый день последнего месяца осени наблюдается гололёд.

Если же 20 ноября имеет место обилие снега, предстоящей весной будет сильное половодье.

Кроме того, люди, которым выпало жить несколько веков назад, считали этот день своего рода пограничной датой, после которой на реках формируется стабильный и крепкий слой льда.

Православные в этот день молятся, прося у высших сил успехов в воспитании детей.