Народные приметы на 21 ноября подскажут, будет ли предстоящая зима снежной

Народные приметы на 21 ноября подскажут, будет ли предстоящая зимняя пора отличаться частыми метелями.

Как гласят приметы, составленные на основе многолетних наблюдений за состоянием окружающей среды, предстоящая зимняя пора будет характеризоваться регулярными осадками в виде метелей, если в двадцать первый день последнего осеннего месяца имеют место утренние заморозки.

Если же утром 21 ноября наблюдается туман, в ближайшее время увеличится температура воздуха.

Солнечная погода в двадцать первый день последнего месяца осени сулит зиму, отличающуюся стабильной морозной погодой.