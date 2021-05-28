Народные приметы на 22 ноября подскажут, будет ли май холодным

Народные приметы можно использовать для прогнозирования погодной обстановки, но не стоит забывать о том, что их достоверность является условной и предварительной.

Не стоит забывать об указанном совете и 22 ноября. С этой датой также связаны народные приметы. Несколько столетий назад люди считали, что именно в этот день начинается процесс формирования стабильной зимней погоды, когда все природные процессы окончательно теряют связь с осенью.

Облака 22 ноября приметами обозначаются в качестве предвестников холодной погоды в мае.

Иней в этот день сулит сильные морозы. Утренний туман 22 ноября предвещает значительное потепление.