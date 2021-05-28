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Народные приметы на 22 ноября подскажут, будет ли май холодным

Народные приметы на 22 ноября подскажут, будет ли май холодным

Народные приметы можно использовать для прогнозирования погодной обстановки, но не стоит забывать о том, что их достоверность является условной и предварительной.

Не стоит забывать об указанном совете и 22 ноября. С этой датой также связаны народные приметы. Несколько столетий назад люди считали, что именно в этот день начинается процесс формирования стабильной зимней погоды, когда все природные процессы окончательно теряют связь с осенью.

Облака 22 ноября приметами обозначаются в качестве предвестников холодной погоды в мае.

Иней в этот день сулит сильные морозы. Утренний туман 22 ноября предвещает значительное потепление.

 