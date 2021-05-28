Народные приметы на 23 ноября подскажут, будет ли грядущая зима теплой

Народные приметы 23 ноября могут подсказать, есть ли так называемые метеорологические сигналы о том, что грядущая зимняя пора будет теплой.

Обилие снега в двадцать третий день последнего осеннего месяца поверья призывают воспринимать в качестве сигнала о том, что на протяжении предстоящих зимних месяцев показатели температуры воздуха будут иметь значения, превышающее предусмотренную для данного времени года норму.

Деревья, покрытые инеем утром 23 ноября, сводом народных примет обозначены в качестве предвестников скорых морозов.

Сильный ветер в этот день своим появлением, если верить приметам, обеспечивает путь морозам.