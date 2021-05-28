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Народные приметы на 23 ноября подскажут, будет ли грядущая зима теплой

Народные приметы на 23 ноября подскажут, будет ли грядущая зима теплой

Народные приметы 23 ноября могут подсказать, есть ли так называемые метеорологические сигналы о том, что грядущая зимняя пора будет теплой.

Обилие снега в двадцать третий день последнего осеннего месяца поверья призывают воспринимать в качестве сигнала о том, что на протяжении предстоящих зимних месяцев показатели температуры воздуха будут иметь значения, превышающее предусмотренную для данного времени года норму.

Деревья, покрытые инеем утром 23 ноября, сводом народных примет обозначены в качестве предвестников скорых морозов.

Сильный ветер в этот день своим появлением, если верить приметам, обеспечивает путь морозам.