Рузаевку украшают к Новому году

В Рузаевке до 15 декабря должны будут завершить украшение города к Новому году. Праздничная иллюминация украсит здания предприятий, торговые центры, магазины и кафе.

Работы начались еще 20 ноября. Например, на улицах Маяковского и Карла Маркса уже повесили гирлянды, установлены светодиодные консоли.

«Сразу после монтажа электромонтеры осуществляют временное тестовое включение, чтобы убедиться в том, что в дальнейшем все элементы будут работать без сбоя», — комментируют в администрации района.

Источник: https://izvmor.ru/