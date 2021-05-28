В Мордовию поступили три партии вакцин от COVID-19

Стало известно, что в Мордовию поступили три партии разных видов вакцин от COVID-19. В частности, в регион привезли почти восемь тысяч доз «ЭпиВакКороны», 13,2 тысячи доз «Спутника V» и 11,4 тысячи доз «Спутника Лайт».

В настоящее время от коронавирусной инфекции в Мордовии привито 468 тысяч человек. Ревакцинацию прошли почти 55 тысяч. Всего же от коронавируса в республике планируется привить более 517 тысяч человек, то есть 80% взрослого населения. Это позволит выработать коллективный иммунитет.

Источник: izvmor.ru