Народные приметы на 24 ноября подскажут, будут ли последние дни осени теплыми

В конце ноября ждать тепла не следует в силу объективных метеорологических причин, но у любого правила, как известно, есть или хотя бы бывают время от времени исключения.

Последние осенние дни порадуют теплой погодой, если 24 ноября идет дождь. С научной точки зрения эта взаимосвязь не является строгим правилом. В данном случае речь идет о народной примете.

Поверья также гласят, что зимний период не будет слишком холодным, если в упомянутый день ноября тепло.

Солнце, которое 24 ноября ярко светит без каких-либо преград в виде туч, предвещает похолодание. Об этом также гласят приметы.