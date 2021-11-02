Артем Здунов: «В 2022 году в Мордовии должна быть своя программа развития культуры и языков»

Накануне Глава Мордовии Артем Здунов провел совещание, посвященное вопросам концепции программы сохранения и развития национальной культуры и языков народов республики.

«Сохранение этнокультурного многообразия и укрепление единства российской нации – одна из важнейших задач государственной политики. На нас лежит ответственность за сохранение национальных языков, традиций, культуры», - подчеркнул Глава Мордовии.

Стоит отметить, что в мае этого года Артем Здунов поручил разработать отдельную государственную программу, которая на системной основе позволит заниматься развитием национальных языков и культуры. Программа направлена на развитие целостной системы изучения языков, расширение сферы их использования, сохранение и популяризацию культурного наследия.

Участники совещания детально рассмотрели основные положения проекта программы – о них доложила вице-премьер Галина Лотванова. С учетом обсуждения в нее будут внесены необходимые дополнения. Председатель Межрегиональной общественной организации мордовского (мокшанского и эрзянского) народа Юрий Мишанин, в частности, предложил отдельное внимание уделить представлению мордовских языков в сети Интернет, в том числе предусмотреть создание электронного корпуса языков, электронных систем проверки правописания, перевода и так далее.

Глава республики поставил задачу принять программу до конца текущего года, максимально проработав спектр ее целевой аудитории.

«Все должны гармонично влиться в эту программу: общественные институты, Правительство, университет, наука, молодежь – каждый должен увидеть себя в этой работе. В 2022 году в Мордовии должна быть своя программа развития культуры и языков», - подчеркнул Артем Алексеевич.

Серьезной поддержкой в этой работе должно стать привлечение грантовых средств некоммерческими организациями в сфере культуры.

Также на совещании обсудили концепцию этнокультурного брендирования территорий Республики Мордовия, о ней доложила министр культуры, национальной политики и архивного дела РМ Светлана Баулина. Эта работа направлена на повышение узнаваемости региона, на привлечение туристов и инвесторов, на увеличение деловой и социально-экономической активности муниципальных образований в связи с увеличением туристского потока.