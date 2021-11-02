В следующем году в Саранске два автобусных маршрута прекратят свою работу

Стало известно, что в 2022 году в Саранске два автобусных маршрута могут прекратить свою работу. Администрация города уже получила соответствующее уведомление от «Горэлектротранса».

В документе сказано, что с девятого февраля следующего года организация больше не будет выполнять перевозку пассажиров по маршрутам №29 и №30. Объясняется это невозможностью выполнения условий карт маршрутов в части выполнения расписаний по причине нехватки транспортных средств. В «Горэлектротрансе» также указали, что данные маршруты являются убыточными. Согласно подсчетам, в год перевозчик теряет из-за них более трех миллионов рублей.

Но горожанам не стоит переживать: данные маршруты будут выставлены на конкурс, чтобы найти для них нового перевозчика.

Источник: info-rm.com