Народные приметы на 25 ноября подскажут, каким будет декабрь

В один из последних дней осени можно узнать, каким будет первый месяц грядущей зимы с точки зрения метеорологических показателей.

Те, кто доверяет народным поверьям в наше время, убеждены, что погодная обстановка в двадцать пятый день ноября абсолютна идентична той метеорологической ситуации, которая будет наблюдаться в течение следующего месяца.

При этом указанная примета имеет определенное ограничение с точки зрения практического проявления. Дождь в этот день, как гласит поверье, предвещает аналогичные осадки только в течение первой половины зимы, а не на протяжении всего зимнего периода.

Если же 25 ноября облака находятся на минимальном расстоянии от земной поверхности, в ближайшие дни ударят сильные морозы.