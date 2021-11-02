В «Мордовэнерго» определили производственное отделение с лучшим противопожарным состоянием

В филиале ПАО «Россети Волга» – «Мордовэнерго» завершен смотр-конкурс на лучшее противопожарное состояние производственных отделений (ПО).

Среди основных целей конкурса – совершенствование уровня пожарной профилактики по предупреждению пожаров на объектах ПО. Немаловажным организаторы считают также обобщение положительного опыта по обеспечению пожарной безопасности и внедрение его во всех подразделениях.

Специальная комиссия, в которую вошли представители служб производственной безопасности и производственного контроля, логистики и МТО, технического перевооружения и реконструкции, обслуживания и ремонта объектов электросетевого хозяйства, отдела транспортного обеспечения, оценивала участников более чем по 30 критериям. Среди них – укомплектованность автоматическими установками пожарной сигнализации, соблюдение правил хранения пожароопасных материалов, выполнение противопожарных мероприятий по содержанию подстанций, а также применение современных систем и средств пожарной безопасности для защиты энергообъектов ПО.

По итогам конкурса лучшим признано Саранское ПО, которое в сумме набрало 220 баллов.