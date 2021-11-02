В Мордовии будут бороться с серыми зарплатами

Накануне Глава Мордовии Артем Здунов провел совещание с членами Правительства по вопросам привлечения инвестиций и создания дополнительных рабочих мест. Участники обсудили текущую ситуацию на рынке труда региона.

Поясняется, что за девять месяцев 2021 года уровень безработицы в республике составил 3,5%. Численность зарегистрированных безработных составила в ноябре около 3,5 тысячи человек (на 1 января 2021 года она составляла 11 тысяч человек).

В Мордовии разработали специальный план по привлечению инвестиций. Согласно этому документу, до 2024 года предусмотрена реализация 161 инвестиционного проекта. Из них 67 — за счет бюджета и 94 — за счет внебюджетных средств. Эти инвестпроекты позволят создать 5800 рабочих мест. Было отмечено, что за 9 месяцев этого года создано 653 новых рабочих места – это опережает плановые показатели.

На совещании детально рассмотрели план по созданию рабочих мест по всем министерствам, с учетом состоявшегося обсуждения в него были внесены дополнения. Глава республики, в частности, отметил необходимость более активной работы всех министерств по участию в грантовых конкурсах.

«Гранты получают общественные организации, которые могут создавать на эти средства рабочие места. Нужно помогать им составлять заявки на эти гранты, выигрывать их – ведь это тоже трудоустройство людей!» - сказал Артем Здунов.

Пока еще Мордовия по участию в грантовых конкурсах отстает от других регионов, объемы привлекаемых федеральных средств могут быть в разы больше.

Глава Мордовии отметил необходимость активизировать работу по борьбе с неформальной занятостью населения и серыми зарплатами, которые наносят значительный ущерб республиканскому бюджету.

Источник: Правительство РМ