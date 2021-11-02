Народные приметы на 26 ноября подскажут, ожидается ли потепление

В один из последних дней ноября каждый желающий может самостоятельно оценить перспективы потепления.

Народные поверья позволяют каждому попробовать себя в роли синоптика, хоть и в весьма ограниченном формате, поскольку речь идет всё же о своде примет, не имеющих отношения к научному подходу в сфере метеорологии.

Если же следовать поверьям 26 ноября, то можно оценить вероятность потепления в краткосрочной перспективе, которое возможно при уменьшении скорости ветра к концу этого дня.

Снег, выпавший в двадцать шестой день ноября, приметы называют гарантией сильного мороза в ближайшее время.