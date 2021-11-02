6 шагов по выходу из карьерного тупика от эксперта Виктории Шухат

Для большинства людей в работе важна не только оплата труда, но и карьерный рост. Но из-за многих факторов это не всегда является возможным. Особенно в настоящее время, когда условия диктует пандемия коронавируса.

Многим знакома ситуация, когда ставишь цель, определяешь сроки и перспективы и действуешь по намеченному плану. Но все идет не так, должность не меняется, и вот назревает кризис. Автор и ведущая онлайн курса «Управленец», эксперт по управлению, коуч, бизнес-тренер Викториях Шухат поделилась опытом и рассказала, как правильно выйти из карьерного тупика.

Часто управленец, подающий надежды, оказывается в карьерном застое - годами сидит на неплохой должности, получает неплохую зарплату и занимается хорошо знакомым делом. Движения нет. Статус не меняется. Сплошные компромиссы. В такой ситуации кажется, что единственный верный путь — увольнение и поиск нового места работы.

Особенно часто с этим сталкиваются женщины-руководители. Их карьеру «блокируют» неуверенность, семейные обстоятельства, низкая самооценка и «синдром отличницы». И чем дольше они находятся в этом тупике, тем сложнее его покинуть.

Виктория Шухат поясняет, что существует формула: 3 года на одной должности и 5 лет в одной функции. Именно эти сроки являются предельными. Дальше - скука, выгорание, «замыливание», если нет движения вверх или по горизонтали. Однако, если текущая работа по душе, доход устраивает, а амбиций не так много, то человек может спокойно находиться на своем месте и дольше. Но это, в большинстве случаев, портрет хорошего исполнителя, а не руководителя.

Выход из тупика всегда включает сочетание трех факторов: победа над блокирующими установками (страхи, неуверенность, «синдром самозванца»), ваша ценность и достижения на текущем месте, польза для компании от вашего повышения.

Что предпринять, пока еще не все потеряно? Вот 6 простых шагов:

1. Определиться с целями (выставить карьерную цель по SMART).

Вы действительно хотите расти вверх, или вам не хватает признания и повышения зарплаты? Может, вы просто заскучали без новых интересных задач.

2. Провести аудит карьерных позиций в своей компании.

Есть ли перспективные направления, в которых люди быстро растут в вашей организации? Как у них это получилось? Что нужно сделать, чтобы стать частью той команды?

3. Оценить близкие сферы.

Возможно, у вас уже просто нет роста в силу того, что сфера в упадке. Посмотрите вокруг - где можно применить ваши навыки.

4. Зафиксировать свои достижения.

На цифрах покажите сначала себе, а потом руководству свою пользу. И как ее можно приумножить, если вы покинете свою карьерную ловушку (получите новый проект, новую мотивацию или должность)

5. Показать, что вы достойны.

Проявите лидерские качества, изучайте новое, будьте проактивны, ориентируйтесь в движениях в отрасли.

6. Сказать вслух.

Поговорите с руководителем о своих перспективах. Озвучьте ваши амбиции и узнайте, каких показателей нужно достичь, чтобы вырасти. Оговорите контрольные точки, когда снова вернетесь к этому вопросу с новыми результатами. Заручитесь поддержкой тех, кто тоже может повлиять на повышение. Создавайте комьюнити.

Виктория Шухат подчеркивает, что для выхода из кризиса нужно избавиться от страха изменений. Не продолжайте следовать старой дорогой, если она окончательно привела вас в тупик.