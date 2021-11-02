Народные приметы на 27 ноября подскажут, будет ли май ненастным

Народные приметы на 27 ноября помогут определить, какие метеорологические особенности будет иметь последний месяц весны.

Согласно положениям, которые содержатся в сохранившемся до наших дней своде примет, к ненастному маю следует готовиться в том случае, если в двадцать седьмой день последнего осеннего месяца небо затянуто тучами, а также имеют место осадки в виде снега.

Дождь в этот день предвещает хороший урожай пшеницы.

Кроме того, приметы советуют 27 ноября держаться подальше от лесов и полей. Сведения о причинах данного предостережения до наших дней не сохранились. Не исключено, что в данном случае имеет место мистическая подоплека.