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Народные приметы на 27 ноября подскажут, будет ли май ненастным

Народные приметы на 27 ноября подскажут, будет ли май ненастным

Народные приметы на 27 ноября помогут определить, какие метеорологические особенности будет иметь последний месяц весны.

Согласно положениям, которые содержатся в сохранившемся до наших дней своде примет, к ненастному маю следует готовиться в том случае, если в двадцать седьмой день последнего осеннего месяца небо затянуто тучами, а также имеют место осадки в виде снега.

Дождь в этот день предвещает хороший урожай пшеницы.

Кроме того, приметы советуют 27 ноября держаться подальше от лесов и полей. Сведения о причинах данного предостережения до наших дней не сохранились. Не исключено, что в данном случае имеет место мистическая подоплека.

 

 

 