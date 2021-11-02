Народные приметы на 28 ноября подскажут, будет ли предстоящая зима снежной

Народные приметы на 28 ноября помогут определить, будет ли до конца зимы иметь место снежный покров.

Как гласят поверья, сохранившиеся до наших дней, снег, который выпал в двадцать восьмой день последнего месяца осени, гарантирует наличие стабильного снежного покрова до конца предстоящей зимней поры.

Указанная примета сформировалась на основе многолетних наблюдений за состоянием природы.

Сны, которые снятся в ночь на 28 ноября, следует трактовать в ключе положения дел в личной жизни. В данном случае имеют место прямые намеки и символы. Степень иносказательности в этих снах находится на минимальном уровне.