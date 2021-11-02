Народные приметы на 29 ноября подскажут, будет ли грядущая зима теплой

В предпоследний день осени можно узнать, есть ли признаки того, что в этом году надежды на мягкую в метеорологическом плане зиму оправдаются.

Тем, кто боится лютых морозов, в предпоследний день ноября следует посмотреть на небо. Если небесная гладь абсолютно чиста и залита светом солнца, то предстоящий зимний период не огорчит экстремальными холодами. Об этом гласят народные приметы.

Сильный ветер в этот день, являющийся весьма характерным явлением для конца ноября, сулит холодную зиму, которая порадует обилием снега.

Люди, жившие в былые времена, 29 ноября ходили в гости к друзьям и вели с ними беседы. Почему именно такой способ времяпровождения был характерным для этой даты, в наши дни сказать нельзя.