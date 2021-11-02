Народные приметы на 30 ноября подскажут, какой будет зима

В последний день осени можно узнать, какие метеорологические особенности будет иметь предстоящая зимняя пора.

Чтобы получить указанные сведения, в последний день ноября следует вспомнить о народных приметах. Свод сохранившихся до наших дней поверий гласит, что погода в последний осенний день идентична тем погодным особенностям, которые будут наблюдаться в течение грядущей зимы.

Месяц, который начинает 30 ноября расти, предвещает сильные морозы на протяжении первых дней грядущей зимы.

Кроме того, приметы гласят, что новости, получаемые в этот день, не следует слишком серьезно воспринимать, поскольку затем у них не будет никаких практических последствий.