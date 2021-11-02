Народные приметы на 1 декабря подскажут, какая погода будет зимой

В первый день зимы можно узнать о степени вероятности того, что данное время года будет мягким в температурном плане.

Как гласят народные приметы, высокая температура воздуха в первый день первого зимнего месяца сулит похожий температурный режим на протяжении данного времени года.

Если 1 декабря наблюдается крайне нестабильная погодная обстановка, то и в течение всей зимы будут иметь место частые изменения метеорологической ситуации. Зимой будут наблюдаться как слишком теплые дни, так и экстремальные морозы.

Порывы ветра в первый день зимы сулят частые и обильные снегопады до начала марта.