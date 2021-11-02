В Саранске пройдет акция по вступлению в Национальный регистр доноров костного мозга им. Васи Перевощикова

Акция приурочена к Международному дню волонтера, который отмечается 5 декабря. Этот праздник нацелен на привлечение внимания общественности к такому важному делу, как волонтерство — безвозмездная помощь на благо общества.

Организовала акцию жительница Саранска Ольга Морозова, директор строительной компании, которая уже вступила в регистр и стала потенциальным донором костного мозга. Она провела на своей странице в социальной сети онлайн-лекцию «Как стать донором костного мозга», куда пригласила Любовь Белозерову, директора фонда «Центр развития донорства костного мозга», координатора донорских акций Национального РДКМ, одну из первых неродственных доноров из российского регистра. В результате около 20 человек решили пополнить Национальный регистр доноров костного мозга.

Присоединиться могут все желающие, для этого надо прийти с паспортом в офис лаборатории Инвитро с 11 до 15 часов по адресу у. Волгоградская, 73, заполнить анкету и сдать 4 мл крови для анализа на определение генотипа. Это добровольно и бесплатно.