Народные приметы на 2 декабря подскажут, будет ли зима затяжной

Во второй день зимы можно узнать, есть ли повод начинать подготовку к лютым морозам и снежной весне.

Приметы, которые появились несколько веков назад в народной среде и выполняли функцию прогноза погоды, гласят, что осадки в виде снега и порывы ветра во второй день декабря следует воспринимать в качестве признака того, что зима будет отличаться сильными морозами и продолжится до середины весны с точки зрения фактического состояния природы.

Если 2 декабря небесная гладь абсолютна чиста, скоро ударят лютые морозы.

Пасмурная погода в этот день сулит потепление в краткосрочной перспективе.