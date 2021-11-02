Специалисты «Мордовэнерго» реализуют в регионе программу по модернизации системы учета

Филиал ПАО «Россети Волга» – «Мордовэнерго» завершает запланированные на текущий год работы по монтажу современных приборов учета в городах и селах региона.

Всего с начала года в Мордовии специалисты установили 9412 приборов учета. До конца декабря будет смонтировано еще 3019 «умных счетчиков». Над выполнением этой задачи в настоящее время работает 8 бригад.

Всего в рамках инвестиционной программы филиала «Мордовэнерго» в 2021 году запланирован монтаж 12 тыс. 431 прибора учета электрической энергии. Все затраты согласно Федеральному закону № 522-ФЗ взяла на себя электросетевая организация. Потребители не платят ни за сам прибор учета, ни за его установку, ни за обслуживание.

Внедрение интеллектуальных приборов учета – поэтапный процесс. «Умные счетчики» устанавливаются вместо вышедших из строя, при отсутствии прибора учета или в случае нового технологического присоединения. В первую очередь обслуживаются потребители, у которых приборы учета не установлены, неисправны, выработали свой ресурс или требуют поверки (т.к. подошел нормативный срок). В иных случаях можно использовать действующий счетчик.

В рамках решаемых задач по цифровой трансформации электроэнергетики установка систем интеллектуального учета позволит исключить факты неправомерного энергопотребления.