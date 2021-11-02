Народные приметы на 3 декабря подскажут, ударят ли сильные морозы

Народные приметы на 3 декабря помогут определить, есть ли признаки того, что в ближайшее время ударят лютые морозы.

Как гласят сохранившиеся до наших дней поверья, сильные порывы ветра в третий день первого месяца зимы предвещают лютые морозы в ближайшее время.

Если в этот день отсутствуют какие-либо осадки, весной и летом будет наблюдаться аналогичное положение дел с точки зрения данного метеорологического аспекта.

Если же 3 декабря много снега, то лето будет особенно пышным. В данном случае имеет место весьма абстрактная формулировка, сохранившаяся в своде примет. Можно предположить, что речь идет об ускоренном росте цветов, деревьев и травы.