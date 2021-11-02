Народные приметы на 4 декабря подскажут, будет ли текущая зима морозной и снежной

Зиму любят далеко не все, но если выходит так, что в этот период слишком тепло и нет снега, возмущаются практически все.

Будет ли в этом году повод для возмущений указанного характера подскажут народные приметы. Поверья гласят, что зима будет отличаться внушительным количеством снега и морозами, если в четвертый день декабря столбик термометра опустится ниже нулевого значения.

Кроме того, мороз в этот день предвещает сильную засуху летом следующего года.

Если 4 декабря ярко светит солнце, и ему в этом не мешают тучи, в ближайшие дни будет иметь место весьма благоприятная метеорологическая обстановка.