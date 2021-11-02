Народные приметы на 5 декабря подскажут, будет ли зима морозной и затяжной

Погода может сама себя прогнозировать, иногда имеет место взаимосвязь, построенная на принципе противоположности.

Указанный принцип наглядно демонстрируют приметы на пятый день первого месяца зимы, которые предвещают морозную и затяжную зиму в том случае, если 5 декабря очень тепло.

К суровой зиме следует готовиться, если 5 декабря из леса вышли волки. Но прогноз на основе этой приметы жители городов не смогут составить.

Приметы запрещают в этот день распивать спиртные напитки. Поверья гласят, что в человека может вселиться нечисть, если он проигнорирует данное предостережение