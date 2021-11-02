Народные приметы на 6 декабря подскажут, какая погода будет 6 июня

Лето и зима, будучи противоположностями друг друга, имеют некую связь.

Указанное утверждение подтверждает примета на 6 декабря, сформулированная несколько столетий назад. Данное поверье гласит, что северное направление ветра в шестой день зимы предвещает очень холодную погоду 6 июня. Кроме того, в случае наличия обозначенного метеорологического обстоятельства в шестой день первого месяца лета пойдет дождь.

Если же 6 декабря на небе облака присутствуют в минимальном количестве, ближайшие дни будут ясными и весьма холодными.

Луна, имеющая розовы цвет в шестой день декабря, сулит лютые морозы.