Гороскоп на 6 декабря: Львов ждут перемены, а Близнецов ждут сюрпризы

Овен

6 декабря Овнам необходимо собраться с силами и выполнить все поставленные перед собой задачи. День лучше начать с решения самых важных вопросов.

Телец

Представителей этого знака зодиака ждет некоторое разочарование от хороших друзей. Отнеситесь к ним с пониманием, впоследствии они прояснят причину отстраненности.

Близнецы

Близнецов 6 декабря ждет успех в очень важной сфере — любовной. Ждите хороших отношений и даже сюрпризов от партнеров или объектов вожделения.

Рак

Избегайте в этот день любых физических нагрузок, Раки. Велика вероятность случайной травмы. Помните, что здоровье в наше время — самое главное.

Лев

Львам пришла пора решиться на перемены в жизни. Не бойтесь начать что-то новое, несмотря на конец года.

Дева

Проявите 6 декабря инициативу и сделайте то, что всегда хотели. Не бойтесь пригласить на кофе подругу или друга, с которыми давно не виделись. Кроме прочего, не помешает извиниться перед человеком за ранее совершенный неправильный поступок.

Весы

Успех представителей этого знака зодиака будет зависеть от образа мышления. С самого утра настраивайте себя на позитив. Только так вы сможете добиться поставленных целей.

Скорпион

Займитесь 6 декабря решением личных проблем, Скорпионы. Вам за несколько дней стоит «разрулить» все дела. Поэтому не теряйте времени и действуйте уже сегодня.

Стрелец

Люди, которых вы всегда считали друзьями, Стрельцы, могут вас сильно подвести. Ищите поддержку в своей семье. Близкие люди всегда готовы протянуть руку помощи.

Козерог

Звезды рекомендуют Козерогам 6 декабря хоть немного забыть о работе и посвятить время своей семье. Вечером стоит выбраться куда-нибудь вместе на прогулку или посетить кинотеатр.

Водолей

В этот день представителям астрологического символа нужно проявить особое трудолюбие и рвение. Не перекладывайте список дел с одного дня на другой, начните что-то понемногу решать уже сейчас.

Рыбы

6 декабря Рыбы смогут прекрасно справиться со своими прямыми обязанностями. От проделанной работы будете довольны не только вы, но и ваши родные, а также руководство.

Источник: www.5-tv.ru