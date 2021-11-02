Народные приметы на 7 декабря подскажут, будет ли текущая зима морозной

С точки зрения так называемых стандартных метеорологических норм зима должна сопровождаться морозами, но порой данное время года оказывается весьма теплым.

Будет ли в этом году и начале следующего зима морозной, помогут узнать народные приметы, которые гласят, что ясное небо в седьмой день первого месяца зимы и последнего месяца завершающегося года сигнализирует о том, что упомянутая погода будет наблюдаться в течение всего зимнего периода.

В былые времена люди воспринимали в качестве абсолютно нормального наличие теплой погоды и дождей в начале декабря.

В ночь на 7 декабря девушки, которым выпало жить несколько веков назад, гадали на женихов.