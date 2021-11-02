В Саранске ведется монтаж новогодних конструкций и иллюминации

В Саранске украшают улицы к предстоящему Новому году. Монтаж новогодних конструкций и иллюминации завершат до середины декабря. Такое поручение дал врио Главы города Илья Соколов.

Украшены должны быть не только улицы и общественные пространства, но и фасады административных, торгово-офисных зданий и витрины магазинов. Собственники многоквартирных домов также могут принять решение об украшении фасада новогодней иллюминацией. По этому вопросу домкому или председателю ТСЖ необходимо обратиться в управляющую компанию.

Источник: Администрация Саранска