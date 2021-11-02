Стало известно, что в муниципальном транспорте Саранска изменится стоимость проезда

В столице Мордовии с начала следующего года изменится стоимость проезда в муниципальном транспорте. Данную информацию подтвердили в городской Администрации.

Решение о повышении стоимости на два рубля было оглашено в ходе сессии Совета депутатов города. В настоящее время пассажиры платят за билет картой 23 рубля, при наличном расчете - 24 рубля.

Но уже с первого января стоимость проезда в муниципальных автобусах и троллейбусах при безналичной оплате проезда с использованием электронной карты составит 25 рублей, при оплате проезда наличными денежными средствами - 26 рублей.

Подчеркивается, что данное решение — вынужденная мера. Это объясняется ростом цен на запчасти и горюче-смазочные материалы.

Также в администрации отметили, что повышение стоимости проезда не затронет льготные категории пассажиров - пенсионеров, студентов, аспирантов.

Источник: Администрация Саранска