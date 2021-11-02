Народные приметы на 8 декабря подскажут, будет ли лето дождливым

Декабрьский снег, как гласят народные приметы, имеющие достоверность предварительной категории, поскольку в данном случае отсутствует научная обоснованность, связан с летним дождем.

По мнению тех, кто сформулировал поверья много веков назад, указанная взаимосвязь проявляется в том, что снегопад в восьмой день декабря предвещает повышенную дождливость в течение лета следующего года.

Крупные снежники 8 декабря приметы обозначают в качестве предвестников скорого потепления.

К похолоданию следует готовиться, в том числе и морально, если в восьмой день зимы звезды имеют повышенную яркость.