Гороскоп на 8 декабря: Скорпионам нужно избавиться от лишнего, а Ракам нужно проявить характер

Овен

В вашей жизни произошли изменения: к некоторым вы стремились, некоторых — совсем не ожидали. Так или иначе, необходимо научиться жить в новой действительности. И едва ли кто-то сможет помочь вам выбрать верную дорогу из многих открывающихся сейчас. Вы непременно справитесь со всеми сложностями, не сомневайтесь, но приготовьтесь принимать решение без помощи наставников и соратников.

Телец

Многим представителям этого знака в последнее время кажется, будто весь мир ополчился против них, и каждый человек из окружения ненадежен или даже опасен. Тому есть причины, безусловно, но есть и доля вашей вины, Тельцы. Вы стали слишком часто обвинять в своих неудачах недоброжелателей или обстоятельства.

Близнецы

Если вы будете продолжать делать то же самое, что и раньше, получите те же результаты. Это звучит, как констатация очевидного факта, но порой важно сказать это вслух, а то забывается в суете будней. Изменив подход, по-новому взглянув на происходящее, вы найдете выход из тех ситуаций, что уже считали безнадежными.

Рак

В отношениях с миром важно проявлять характер. Зачастую обстоятельства складываются так, что вы не в силах повлиять, но нельзя при этом забывать, кто главный в вашей судьбе. Вы, разумеется. Пусть сегодня не сложилось — опускать руки нельзя. Терпение и настойчивость, Раки, терпение и настойчивость спасут вас в любой ситуации. Только вы знаете, что вам нужно от жизни.

Лев

Многие представители этого знака окажутся на распутье. Будет трудно выбрать верное направление, перспективное и имеющее шансы на успешный финиш. И в момент сомнений важнее всего проявить твердость и решительность. Нельзя сдаться и довериться неизвестности. Если выберете «будь что будет», разочаруетесь.

Дева

Для каждого человека наступает момент, когда он понимает: можно еще долго продолжать жить по инерции, но если не выйти из зоны комфорта, будни так и останутся серыми и однообразными. Это первый шаг к началу служения своему истинному призванию. Помогите себе решиться на перемены, вспомнив приятное волнение перед желанным и неизведанным, оцените свой опыт, который доказывает: некоторые вещи стоят того, чтобы рискнуть всем.

Весы

Вы можете полагаться на внешние источники условного счастья, такие как одобрение начальства, комплимент от любимого или лайки в социальных сетях. Но вы же знаете, что кайф, который вы получаете из этих источников, недолговечен. Пришло время искать радость жизни в себе. Полюбить себя, как бы банально это ни звучало, необходимо.

Скорпион

Скорпионам свойственно «дополнять реальность» — наделять людей несуществующими качествами, а событиям придавать излишнюю значимость. Фантазировать приятно, но боль разочарования каждый раз бьет все сильнее. Неужели вы и дальше хотите испытывать себя на прочность.

Стрелец

Удача на вашей стороне, Стрельцы. Вселенная благоволит вам как никогда. Сейчас вы чувствуете себя уверенно и спокойно, все складывается как нужно. Порой кажется, что это даже подозрительно. Не бойтесь и не пытайтесь нарушить течение. Вы в правильном месте и в правильное время, не спугните фортуну сомнениями.

Козерог

То, что есть у вас — недостижимая мечта для некоторых. Но вам как истинным перфекционистам порой кажется, могло быть и лучше. Напоминайте себе чаще, что идеальной жизни у идеальных людей не бывает, это только фантазии, и в кино показывают именно их. Научитесь радоваться своим успехам и достижениям, благодарить судьбу за людей, что вас любят и всегда приходят на помощь.

Водолей

Когда с Водолеями не соглашаются, они начинают паниковать и сомневаться. Это не только замедляет ваше развитие, пугливые, но и обрекает на неудачу заранее. Подумайте, почему это происходит? Вы пришли с идеей, в которой были уверены на 200%, но стоило кому-то ее отвергнуть, и вы уже готовы все бросить.

Рыбы

Вы на перепутье, Рыбы. Проделана большая работа над всей вашей жизнью — личной, творческой, профессиональной, над отношениями с самим собой. И ваши следующие решения, путь, который вы выберете, станут решающими. Вернитесь к своим целям, избавьтесь от пунктов Большого плана, которые больше не находят отклика в душе, определитесь, каким хотите видеть свое будущее.

Источник: 5-tv.ru