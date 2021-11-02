Коммунальные службы Саранска устраняют последствия ледяного дождя

Сотрудники коммунальных служб Саранска устраняют последствия непогоды. Накануне на регион обрушился ледяной дождь. Уже с вечера в столице Мордовии производится посыпка дорог реагентом и специальной смесью.

Утром на уборку города вышли 172 дорожных рабочих. Также привлечены 70 единиц техники. В первую очередь обрабатываются подъемы, мосты и путепроводы. Затем центральные улицы и пешеходные тротуары.

По всем вопросам, касающимся обработки от гололеда городских территорий, заявки необходимо подавать в ЕДДС по круглосуточному телефону 24-07-07, придомовых территорий – в службу «071» по телефону 071 (24-24-71 – с сотового), а также в управляющие компании.

Источник: Администрация Саранска