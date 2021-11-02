Картинка по-корейски: Wink предлагает зрителям коллекцию самых красивых и рейтинговых дорам

Цифровой видеосервис Wink представляет подборку из более чем 60 популярных корейских сериалов и предлагает зрителям погрузиться в мир, возможно, самого красивого телеконтента. А уже в начале 2022 года коллекция удвоится и станет одной из самых больших на рынке российских онлайн-кинотеатров.

Корейская волна накрыла мир еще в 2000-х, когда люди начали интересоваться азиатской массовой культурой, погружаясь во все ее аспекты, от кухни до поп-музыки. Однако только в последние годы на вершине этой волны оказалось кино. Корейские блокбастеры и авторское фильмы покоряют международные фестивали, а сериалы, или дорамы (от искаженного произношения слова «драма») собирают у телеэкранов миллионы зрителей.

Феноменальный успех корейского телеконтента обеспечивают изобретательный микс жанров и безупречная картинка. Корейская дорама — это всегда красивая история с красивыми героями. Режиссеры переносят на экран культ красоты, который царит в Южной Корее, чтобы зритель получил настоящее визуальное наслаждение. Фэнтези, детектив или мелодрама — вне зависимости от жанра сюжеты корейских сериалов полны уважения к старшим и поддерживают традиционные ценности, поэтому большинство подходит даже для семейного просмотра.

Директор по контентной политике «Ростелекома» Александр Косарим:

«Качественный национальный кинематограф сегодня все чаще выходит за границы своих стран и регионов. В условиях, когда люди ограничены в путешествиях, национальное кино становится особенно важным способом познания мира и получения новых впечатлений и эмоций. Испытав большое влияние европейской культуры с точки зрения режиссуры и актерской игры, корейские сериалы тем не менее сохраняют национальную специфику и поэтому очень привлекают зрителей. Дорамы из библиотеки видеосервиса Wink — это не только возможность узнать больше о культуре и быте Южной Кореи, но и прекрасный способ отдохнуть от будничных забот, насладиться увлекательным сторителлингом и технологичным воплощением сюжетов».

В видеосервисе Wink представлены корейские сериалы разных жанров. Среди них как проверенные рейтингами и временем хиты, так и новинки 2021 года. Комфортный хронометраж (чаще всего это один сезон, в котором около 20 серий продолжительностью не больше часа) дарит зрителям настоящее удовольствие от просмотра без чувства незавершенности. Вот несколько сериалов, с которых можно начать погружение в мир корейского телеискусства.

Сериал «Разрушение к вашим услугам» (16+) — это мелодрама с элементами фэнтези. Главная героиня Тон-гён шесть лет назад потеряла родителей. Девушка погрузилась в работу — она редактор, и, казалось бы, справилась с потерей, пока не пришла новая беда: врачи обнаружили у нее опухоль мозга. В отчаянии Тон-гён хочет, чтобы весь мир исчез, и вызывает этим желанием посланника богов Мёль-мана, олицетворяющего разрушение и смерть. Они заключают договор на сто дней, чтобы Тон-гён прожила их так, как ей захочется.

Мелодрама «Наследники» (12+) вышла на экраны в 2013 году, но с тех пор не потеряла актуальности. Она рассказывает историю школьников из состоятельных семей. Дети в будущем готовятся встать во главе родительского бизнеса, их жизнь идет по четкому сценарию. Но есть чувства, которые находятся вне власти и самих будущих бизнесменов, и даже их всемогущих родителей. Конечно, это любовь.

Главная героиня триллера «Цветок зла» (16+) Чха Чжи Вон — детектив по профессии. Узнав о темном прошлом своего мужа, она пытается найти детали его истории и чувствует, что правда может оказаться ужасной. Каждая серия этого динамичного сериала — новый виток в сюжете, который невозможно предугадать, а реалистичные экшн-сцены до самого финала держат зрителей в напряжении.

Еще одна фэнтези-мелодрама в подборке называется «Последняя миссия Ангела» (16+). Дан — ангел. Как и подобает ангелу, он жизнерадостный оптимист, но вечно попадает в неприятности. После очередного промаха Дана изгоняют из рая. Теперь он сможет вернуться на небеса, только выполнив особое задание — ему нужно найти настоящую любовь для Ли Ён-со, балерины, которая потеряла зрение и больше никому не доверяет.

Комедия «Силачка До Бон-cун» (16+) — настоящий корейский хит. Изящная До Бон-cун с рождения наделена сверхчеловеческой силой и, несмотря на внешнюю хрупкость, легко получает работу телохранителя. Девушка давно влюблена в Гук-ду, который всегда придерживается установленных правил. А вот ее работодатель Ан Мин-хёк — парень, пренебрегающий всякими условностями. Бон-сун приходится непросто среди таких разных мужчин.

В Wink также доступен один из самых успешных корейских сериалов «Потомки солнца» (16+). В центре мелодрамы — история любви женщины-врача Кан Мо-ён и миротворца ООН, капитана Ю Щи-джина. Она не приемлет насилия, а он — солдат и должен убивать. Расставшись, они снова встречаются в горячей точке. Противоречия мировоззрения меркнут на фоне войны, чувства героев обретают новую силу. В 2016 году этот грандиозный кинопроект с многомиллионным бюджетом и рекордно высоким рейтингом стал лучшим азиатским сериалом по версии Asian Television Awards.

Шеф-редактор телеканалов ООО «Тайм Медиа Групп» (дистрибьютор корейских телесериалов на территории РФ) Наталия Смирнова:

«Корейское телевидение мягче, чем корейское кино, хотя в сериалах часто поднимаются те же актуальные темы, а актеры из фильмов для большого экрана охотно снимаются в них. Телесериалы избегают гиперреализма, предлагая зрителю гармоничную и универсальную визуализацию. И как всегда, в адаптации контента большую роль играет перевод. Например, в корейском языке привычные нам обращения по именам зачастую заменяются на статус человека в обществе, должность в компании или роль в семье. Если использовать прямой перевод, следить за сюжетом будет сложно. Мы обязательно вводим имена героев, но переводим диалоги с учетом социальной и возрастной иерархии. Так сериалы становятся еще понятнее для массового зрителя».

Эти и другие сериалы, а также художественные фильмы, включая такие хиты, как «Олдбой» (18+) и «Паразиты» (18+), доступны для подписчиков цифрового видеосервиса Wink в специальном разделе «Корейские фильмы и сериалы». В январе 2022 года коллекция корейского кино в Wink вырастет в два раза — до 130 картин.