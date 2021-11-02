Где можно найти бездепозитные бонусы для игры в онлайн покер

Онлайн-казино радуют новых пользователей различными бонусами в погоне удержать первенство среди массы других ресурсов. Сделать это бывает нелегко, ведь лицензионных казино на сегодняшний день насчитывается несколько тысяч. Аналогичная конкуренция присутствует между покерными румами, которые предоставляют новым игрокам бездепозитные бонусы.

Как получить бездепозитный бонус?

Бездепозитный бонус как и в случае с казино предоставляется при регистрации на новой площадке и полном заполнении профиля. В качестве бездепа выдается сумма на баланс игрока. Для возможности вывести вознаграждение игроку следует указывать достоверную информацию в своем профиле, в противном случае вы рискуете столкнуться с проблемами при последующих победах в турнирах. Правилами большинства покерных румов нередко бывает запрещено регистрировать второй аккаунт.

Плюсы и минусы бездепозитных бонусов

Разумеется, главным плюсом является возможность опробовать платформу не вкладывая собственных средств. Также, если вам повезет, вы сможете приумножить ваш баланс. На этом плюсы подобных преференций заканчиваются. Для удержания пользователей и исключения необходимости выплачивать средства каждому “новорегу” разработчики предусмотрели специальную систему вывода баланса. Как правило, придется отыграть определенное количество средств, что удается сделать единицам. В любом случае, неплохой способ скоротать время и опробовать новую площадку.

Сколько денег дают покерные румы в качестве бонусного баланса?

Здесь все индивидуально и каждая площадка предоставляет разные условия. Причем в случае с казино ситуация более менее одинаковая - 10 фриспинов в одном слоте, вывести которые можно при отыгрыше определенной суммы. Однако бонусная система покерных румов отличается гораздо больше. GGpokerok готов порадовать новорегов 11$ на баланас, тогда как 888poker дарит 88$ на счет каждому новому пользователю. Продолжать так можно очень долго и какого-то среднего значения не существует, проще всего посмотреть, где можно играть в покер без депозита в специальных статьях, где перечислены лучшие покерные румы с бездепозитными бонусами.

Таким образом, бездепозитные бонусные системы покерных румов и онлайн казино очень схожи между собой и выполняют одинаковую функцию - привлечение новых пользователей. Самим клиентам можем посоветовать не тратить время, перебирая сотни площадок в надежде вывести баланс хотя бы в одной из них. Воспринимайте поощрение как возможность протестировать интересующий вас ресурс, учитывая дополнительную возможность выиграть.