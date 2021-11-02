Народные приметы на 9 декабря подскажут, будет ли зима лютой

Народные приметы до сих пор используются для составления прогноза погоды, но в данном случае достоверной точности быть не может, поскольку имеют место в определенном смысле устаревшие данные, которые не были подтверждены научно.

Тем, кто всё же пользуется приметами с обозначенной целью, 9 декабря следует обратить внимание на направление ветра. Северный ветер в этот день сулит лютую зиму с экстремальными морозами и обильными снегопадами.

Если же в девятый день зимы очень холодно, то о существенном потеплении не стоит даже думать до начала весны.

Обилие снега 9 декабря можно оценить в качестве положительного предзнаменования, поскольку приметы трактуют его в виде сигнала об очень теплом мае.