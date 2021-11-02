В «Мордовэнерго» подвели итоги конкурсов на лучшую подстанцию и воздушную линию

В филиале ПАО «Россети Волга» – «Мордовэнерго» подвели итоги двух смотров-конкурсов среди производственных отделений (ПО) на лучшее техническое и эстетическое состояние подстанций ПС 35 кВ и выше и воздушных линий ВЛ-110 кВ. Конкурсные мероприятия проводились в рамках выполнения программ ремонта и технического обслуживания, в ходе которых обеспечен большой объем работ по подготовке энергообъектов. Специальная комиссия оценивала подстанции более чем по 20 критериям, включая их эстетический вид и соответствие технического состояния оборудования требованиям нормативно-технической документации.

Наибольшее количество баллов набрала ПС 110/10 кВ «Лада» Саранского ПО. Второе место заняла ПС 110/10 кВ «Атюрьево» Краснослободского ПО. Третье место – ПС 35/10 кВ «Авгуры» Саранского ПО.

В смотре-конкурсе воздушных линий победителем признана ВЛ 110 кВ «Потьма тяговая – Торбеево тяговая» Ковылкинского производственного отделения (ПО). Второе и третье места, соответственно, достались линиям 110 кВ «Ельники – Ст. Девичье» Краснослободского ПО и «Саранская ТЭЦ 2 – Восточная II цепь с отпайкой на ПС Рабочая» Саранского ПО, набравшей.

Подобные конкурсы способствует повышению эффективности ремонтных работ и технического обслуживания энергообъектов, а также укреплению корпоративной производственной культуры.