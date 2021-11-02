«Ростелеком» организовал облачное видеонаблюдение на предприятии «Мордовские пенькозаводы»

«Ростелеком» установил систему видеонаблюдения на предприятии «Мордовские пенькозаводы». Провайдер смонтировал восемь внешних и внутренних видеокамер в производственном цехе, складских помещениях, гаражах и на территории организации. Теперь заказчик может круглосуточно наблюдать за обстановкой на объектах в реальном времени — через браузер, мобильное приложение личного кабинета — или просматривать видеозаписи в архиве.

Александр Фимин, исполнительный директор ООО «Мордовские пенькозаводы»:

«Видеонаблюдение помогает нам контролировать производство продукции на всех этапах ее изготовления. В любой момент можно посмотреть архив видеозаписей и разобраться в спорных ситуациях.При помощи видеокамер мы проверяем соблюдение порядка на территории предприятия и следим за сохранностью имущества на складах. Очень удобно, что трансляция доступна с любого гаджета».

Владимир Суховеев, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Республике Мордовия:

«Облачное видеонаблюдение — одна из самых востребованных услуг провайдера, которая находит применение в различных сферах бизнеса. Видеокамерами оснащают как крупные производственные площадки, так и небольшие офисы. Секрет популярности сервиса заключается в простоте его подключения, легкости обслуживания и возможности удаленно наблюдать за площадками с экранов карманных девайсов. При этом клиентам не нужно создавать дополнительную инфраструктуру и обеспечивать техподдержку — все эти задачи берет на себя “Ростелеком”».

Сервисом «Видеонаблюдение» от «Ростелекома» пользуются более 200 предприятий и организаций Республики Мордовия. Среди них — коммерческие организации, школы, управляющие компании, ТСЖ и районные администрации. Всего оператор смонтировал свыше тысячи цифровых видеокамер.

Оставить заявку на подключение услуг для юридических лиц можно в офисах продаж и обслуживания «Ростелекома», на сайте, а также по бесплатному номеру 8 800 200 30 00.