Фунгициды для обработки почвы Syngenta®

Почвенные фунгициды предназначены для подавления возбудителей опасных грибковых заболеваний, находящихся в грунте. Вносятся в почву, как правило, перед посевом (посадкой) сельскохозяйственных культур. Современные фунгициды для обработки почвы значительно улучшают развитие растений на начальном этапе вегетации, как следствие, существенно повышают урожайность и рентабельность ведения агробизнеса.

В российском сегменте рынка средств защиты растений (СЗР) представлена внушительная группа суперэффективных фунгицидов торговой марки Syngenta®. В частности, отечественным аграриям предлагаются следующие наименования таких препаратов: БРАВО, КВАДРИС, АЛЬТО СУПЕР, КАРИАЛ ФЛЕКС, СВИТЧ, КУСТОДИЯ, ТИЛТ ТУРБО (новинка), АЛЬТО СУПЕР, ЭЛАТУС РИА (новинка), МАГНЕЛЛО, АМИСТАР, ЮНИФОРМ (хит), ТОПАЗ, ТИОВИТ ДЖЕТ, ХОРУС, РЕВУС, ЦИДЕЛИ (хит), ПЕРГАДО, ДИНАЛИ (хит), РИАС, ШИРЛАН, СКОР.

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Системный фунгицид КВАДРИС® широкого спектра действия

Эффективно контролирует широкий спектр микозов, поражающих овощные культуры. В частности, применяется для борьбы с почвенными возбудителями заболеваний репчатого лука, томата, огурца, картофеля, других сельхозкультур. Производится и поставляется в форме суспензионного концентрата (СК) в литровых канистрах. Период действия при почвенном внесении КВАДРИСА составляет не менее 4 недель. При этом норма расхода препарата — до 3л на гектар. При опрыскивании наземной части растений норма расхода — от 0,4 до 1,0 л/га.

Высокоэффективный трансламинарный фунгицид РЕВУС®

Содержит активное вещество мандипропамид (химический класс манделамиды). Легко проникает в биологические жидкости растения, системно защищая корень и наземную часть от поражения опасными грибковыми заболеваниями. Производится в форме концентрата суспензии (КС). Поставляется в 5-литровых канистрах. Применяется для защиты картофеля, репчатого лука, томата, других видов сельхозкультур. Экономно расходуется — рабочий раствор готовится из расчёта 0,5–0,6 л КС на 200–400 л воды. В баковых смесях совместим с другими агрохимикатами Syngenta®.

АЛЬТО СУПЕР, КЭ

Фунгицид

Комбинированный фунгицид системного действия для защиты зерновых колосовых культур и сахарной свеклы.

АЛЬТО ТУРБО, КЭ

Фунгицид

Системный фунгицид для контроля болезней пшеницы и ячменя.

АМИСТАР ТРИО, КЭ

Фунгицид

Трехкомпонентный фунгицид для защиты зерновых культур и риса.

Двухкомпонентный фунгицид ЮНИФОРМ® системного действия

Содержит активные вещества химических классов стробилурины и фениламиды (3 класс опасности). Производится в форме суспензионной эмульсии (СЭ). Разливается в 5-литровые канистры. Эффективен против большинства видов опасных микозов, в том числе поражающих корень и прикорневой стебель растения. Применяется для защиты картофеля, томатов, других сельхозкультур. Способы обработки — внесение в почву (при посадке) или опрыскивание наземной части. При почвенном применении норма расхода составляет 1,3–1,5 л на гектар, при опрыскивании — 0,7–0,9 л/га.

Борьба с контрафактом

Выпускаемые под ТМ Syngenta® фунгициды для обработки почвы характеризуются высокими потребительскими свойствами. Благодаря внутрикорпоративной программе управления качеством, производимые компанией марки СЗР пользуются повышенной популярностью у отечественных аграриев. Агрохимикаты полностью соответствуют требованиям европейских и российских стандартов качества.

Оригинальная продукция надёжно защищена от подделок. Реализуется исключительно через региональные сети официальных дистрибьюторов. При покупке средств защиты растений «Сингента», клиент получает подтверждающие качество сертификаты, инструкции применения и хранения, другую сопроводительную документацию.

Поощрительные программы

Для клиентов компании действует программа лояльности «Агробонус». Каждая покупка продукта Syngenta® приносит участнику бонусные баллы. Впоследствии их можно обменять на ценные подарки из специального каталога. Программа премирования ЗоРРО® защитит участника от резких колебаний сезонных цен на сельхозпродукцию, а также от курсовых скачков.

От погодных сюрпризов убережёт программа АгриКлайм™. Участник выбирает погодный риск, период его действия и может получить до 35% компенсации на инвестированные в продукцию «Сингента» финансовые средства.

Поддержка клиентов

В сельскохозяйственных регионах РФ действуют специализированные подразделения «Сингента», оказывающие агрономическую и техническую поддержку клиентам. В частности, обратившись к их услугам, можно заказать разные виды лабораторных исследований (посевной материал, почвенный анализ, диагностика патогенов, фитоэкспертиза).

Для специалистов агрохозяйств проводятся курсы обучения новым технологиям возделывания сельхозкультур, способам оптимального применения СЗР, эксплуатации специальных технических средств для агрохимической обработки растений.

Постоянно действующий Центр связи с клиентами (7/24) примет заявку или окажет консультативную помощь клиентам по вопросам оптимального применения СЗР, предоставит информацию о ценах на продукцию и услуги компании «Сингента», о предлагаемых поощрительных программах и проводимых акциях.