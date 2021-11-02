Народные приметы на 11 декабря подскажут, будет ли летом засуха

Зимой можно узнать о летней поре с точки зрения её метеорологических особенностей, если обратиться за помощью к сохранившимся до наших дней народным приметам.

В следующем году летняя пора будет не самой благоприятной в связи с сильной засухой и экстремальной жарой, если в одиннадцатый день первого зимнего месяца слишком холодно и при этом отсутствуют какие-либо осадки.

Резкое потепление в этот день является своего рода обманным трюком природы, поскольку сулит скорое похолодание, которое будет наблюдаться на протяжении достаточно длительного периода времени.

Стоит отметить, что указанные приметы были составлены, как принято говорить в народе, на глаз. Они не имеют научного обоснования и подтверждения, полученного посредством применения высокоточного оборудования.