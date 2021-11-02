Народные приметы на 13 декабря подскажут, будет ли первая половина весны снежной

Народные приметы на 13 декабря помогут определить, имеются ли признаки того, что первая половина весны будет снежной.

Поверья, которые сохранились до наших дней, будучи сформулированными несколько столетий назад, гласят, что снежный покров будет иметь место до начала апреля, если в тринадцатый день первого месяца зимы выпал снег.

Следует уточнить, что для практической реализации указанной приметы снег должен не только лечь на землю, но ещё и не растаять.

Если в этот день кошка умывается с чрезмерным усилием, скоро ударят сильные морозы, но при этом будет иметь место абсолютно ясное небо.

Низкие облака, которые 13 октября плывут по небу слишком быстро, сулят стужу.