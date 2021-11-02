Народные приметы на 14 декабря подскажут, ударят ли сильные морозы

Народные приметы на 14 декабря помогут узнать, есть ли в окружающей среде признаки того, что в ближайшее время ударят сильные морозы.

Поверья, которые сохранились до наших дней, гласят, что сильные морозы будут иметь место в том случае, если в четырнадцатый день первого месяца зимы небо усыпано звездами.

Если же в этот день сильно громко каркают вороны, следует начинать подготовку к метели.

Если 14 декабря собаки с особенной силой гавкают вечером, в скором времени будет иметь место снегопад.

Облака, плывущие в этот день против ветра, сулят похолодание. Стоит отметить, что речь идет в данном случае о не слишком существенном изменении температурного режима.