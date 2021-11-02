Где в Саранске работают елочные базары: список адресов

В столице Мордовии открылись площадки, где продаются новогодние елки. Всего таких площадок в городе 80. Об этом рассказали в Администрации Саранска.

Где можно купить живые ели и сосны:

на летней площадке Центрального рынка,

в районе ТЦ «Находка»,

в районе дома №120 ул. Полежаева, за остановкой «Огарева»

рядом с ТЦ «Ботевград»,

между домами № 1 и № 3 по проспекту 50 лет Октября (в районе магазина «Магнит»),

на территории торгового ряда около магазина «Нива-18» (ул. Энгельса, 11а),

в районе магазина «Маяк» по ул. Кирова,

в районе д. №71а по ул. Кирова,

в районе гаражного кооператива на пересечении улиц Ульянова и Комарова,

в районе д. №61 по ул. Попова (у магазина «Магнит»),

в районе ТЦ «Глобус»,

в районе ТК «Данко»,

на площадке ярмарки выходного дня по ул. Веселовского,

в районе д. № 7/1 по ул. Солнечной,

на территории, прилегающей к ТК «Заречный»,

в районе д. № 11 и № 21 по б. Эрьзи,

в районе д. 9б по ул. Сущинского (в районе торгового ряда),

по ул. Ленинградской (в районе разворотного кольца автобуса маршрута № 44),

в районе д. №6 по ул. Гайдара (в районе торгового ряда),

в районе д. №39 по ул. Пионерской в рп. Ялга,

в районе д. №18а по ул. Октябрьской рп. Луховка (в районе торгового ряда),

в районе д. 55Б по ул. А. Невского (на территории, прилегающей к магазину «Караван»).

Индивидуальные предприниматели елки и сосны для продажи закупают в специальных питомниках.