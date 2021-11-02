Народные приметы на 15 декабря подскажут, установится ли плохая погода

Народные приметы на 15 декабря расскажут о перспективах сохранения плохой погоды на длительный период.

До 30 января на улице постоянно будут иметь место грязь и слякоть, а небесный покров будет затянут свинцовыми тучами, низко нависающими над землей, если в четырнадцатый день последнего месяца года наблюдается погодная обстановка аналогичного характера.

Птиц, которые в этот день сидят на верхушках деревьев, поверья называют предвестниками сильных порывов ветра.

О снегопаде 14 декабря могут сигнализировать вороны, которые очень громко и с особенным усердием каркают.

Стоит отметить, что достоверность примет является предварительной.