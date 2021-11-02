«Ростелеком» установил в Мордовии систему весогабаритного контроля

«Ростелеком» ввел в эксплуатацию автоматизированный пункт весогабаритного контроля на 20-м километре региональной автомобильной дороги Саранск – Ромоданово – Большое Игнатово в Мордовии. Система позволит обеспечить сохранность дорожного полотна и снизить количество нарушений правил движения крупногабаритного и тяжеловесного автотранспорта.

Зона контроля оборудована датчиками и лазерными сканерами для определения габаритов и веса автомобилей, а также камерами наблюдения для фиксации нарушений правил дорожного движения и распознавания государственных номеров транспортных средств.

Автомобилям, проезжающим через рамку, не нужно менять скоростной режим: система производит измерения автоматически. Полученные результаты передаются по каналам связи в центр обработки данных (ЦОД), где сверяются весовые и габаритные параметры с допустимыми значениями. По единой федеральной базе владельцев транспортных средств проверяется наличие разрешений на перевозку грузов. При отсутствии допуска и в случае превышения нормативов информация поступает в Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений (ЦАФАП) Республики Мордовия.

Владимир Суховеев, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Республике Мордовия:

«Пункт весогабаритного контроля — наш первый проект по внедрению цифровой транспортной системы в Мордовии. В результате установки комплекса повысится безопасность дорожного движения в республике и сохранится качество полотна за счет объективного контроля стандартов грузового транспорта по габаритам и весу».

В прошлом году участок трассы Саранск – Ромоданово – Большое Игнатово был отремонтирован: площадь восстановленного дорожного полотна составила 8 790 квадратных метров. Автоматизированный комплекс поможет увеличить срок службы магистрали и сократить затраты на ее содержание.

«Ростелеком» оборудовал пункт весогабаритного контроля по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» по заказу ГКУ «Управление автомобильных дорог Республики Мордовия».