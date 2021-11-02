Большие выигрыши в казино

Любой человек, который совершает ставки на спорт, играет в лотерею, в покер или игровые автоматы мечтает о том, что когда-нибудь он выиграет большие деньги. Удивительно, но если человек всегда будет думать об этом, он обязательно добьется своей цели. На самом деле, есть много жизненных примеров, когда люди, благодаря азартным играм, становились настоящими миллионерами. Некоторые случаи мы рассказываем в этом материале. Статью подготовил спортивный сайт bonus-betting.

Большие выигрыши в игровых автоматах

В декабре 2014-го года в казино Rampart пришел местный житель, чье имя осталось засекречено. У человека в кармане было всего 20 долларов. Поиграв 5 минут в игровой автомат Megabucks, мужчина сорвал джекпот на сумму 14,3$ млн. Со слов победителя, часть выигранных денег он пожертвует местной церкви. Надеемся, все так и случилось.

После сорванного джекпота, генеральный директор казино Rampart признался, что они постоянно выплачивают крупные деньги игрокам и очень рады, что смогли увидеть неподдельные эмоции человека, которому улыбнулась удача.

Если вы считаете, что выиграть в онлайн-автоматах нереально, то вот вам настоящий пример. Mega Fortune – это игровой слот, разработанный шведским провайдером NetEnt. Именно за этой игрой в 2013-м году проводил время один финский игрок. Потратив всего 25 центов, мужчина смог выиграть сумасшедшие денежные средства. Клиент сорвал джекпот на сумму 17,8 млн евро.

Выиграл деньги пользователь на специализированном сайте PAF.com. Попробуйте выиграть и вы, но только в русскоязычном онлайн-казино Pokerdom. Каждый клиент, который зарегистрируется по специальным символам Покердом промокод, получит 150 фриспинов на три популярных слота. А кроме этого, пополняя свой игровой счет впервые, игрок получает еще сверху 150% денежных средств от первого депозита.

О следующей героине писали даже в популярной газете Los Angeles Times в 2001-м году. Женщина пожилого возраста, имея в руках 100$ решила сыграть в игровые автоматы в казино Palace Station. Как и в другом перечисленном случае, женщина смогла выиграть джекпот в слоте Megabucks. Только сумма оказалась гораздо больше – 35 млн долларов!

Имя этой женщины Синтия Джей-Бреннан. Да, о ней действительно писала газета LA Times, однако совершенно по другому поводу. Через несколько недель после выигрыша, Синтия и ее сестра стали жертвами автомобильной аварии. Виновник – некий Кларк Морс, который врезался в машину Синтии, управляя автомобилем в нетрезвом виде. К сожалению, сестра скончалась на месте, а сама Синтия была парализована.

Немного позже, Синтия Джей-Бреннан подарила более 1000 колясок малообеспеченным инвалидам, а также смогла поддержать денежный фонд против вождения в нетрезвом виде.

Мы пытались найти самый крупный выигрыш в игровых автоматах за все время. Разные сайты пишут одну и ту же историю, которая произошла в 2003-м году. 25-летний инженер из Лос-Анджелеса, выиграл в казино Excalibur в Лас-Вегасе. Это удивительно, но молодой клиент также сорвал джекпот, играя в слот-игру Megabucks.

Сумма выигрыша – 39,7$ млн. Этот выигрыш остается самым крупным джекпотом, который когда-либо выигрывали в игровых автоматах. Сообщалось, что казино будет выплачивать клиенту выигрыш частями на протяжении 25 лет.

Ну, а что касается больших выигрышей в России, то здесь, 31 декабря 2020-го года жительница Подмосковья Надежда Бартош выиграла в лотерею Русское лото 1 млрд рублей (14 миллионов долларов). Как это зачастую бывает, счастливый билет Надежде подарили на День рождения, 31 декабря. По словам победительницы, все выигранные деньги пойдут на частный бизнес. Единственное, что купит Надежда – это дорогое украшение, которое будет напоминать ей о таком большом выигрыше.