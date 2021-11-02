Новости Саранска, России и Мира

18+

Рубрики

Народные приметы на 17 декабря подскажут, грядет ли оттепель

Народные приметы на 17 декабря подскажут, грядет ли оттепель

Народные приметы на 17 декабря помогут определить, имеются ли признаки того, что в ближайшее время наступит оттепель.

Существенное потепление во второй половине первого месяца зимы возможно в том случае, если в семнадцатый день декабря небо затянуто плотными тучами.

Кроме того, вечером 17 декабря о скорой оттепели могут сигнализировать тусклые звезды.

Если вечером семнадцатого дня первого зимнего месяца небесный покров имеет красный окрас, в ближайшее время будет доминировать ясная погода.

Кроме того, повышенная облачность 17 декабря сулит сильный снегопад. 

Если же 17 декабря имеют место лютые морозы, весна будет холодной.

 

 

 