Народные приметы на 17 декабря подскажут, грядет ли оттепель

Народные приметы на 17 декабря помогут определить, имеются ли признаки того, что в ближайшее время наступит оттепель.

Существенное потепление во второй половине первого месяца зимы возможно в том случае, если в семнадцатый день декабря небо затянуто плотными тучами.

Кроме того, вечером 17 декабря о скорой оттепели могут сигнализировать тусклые звезды.

Если вечером семнадцатого дня первого зимнего месяца небесный покров имеет красный окрас, в ближайшее время будет доминировать ясная погода.

Кроме того, повышенная облачность 17 декабря сулит сильный снегопад.

Если же 17 декабря имеют место лютые морозы, весна будет холодной.